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В 2025 году в Новочеркасске планируют установить мемориал погибшим бойцам СВО

В Новочеркасске макет мемориала погибшим бойцам СВО согласуют с родственниками.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года в Новочеркасске планируют установить мемориал бойцам, которые погибли во время Специальной военной операции. Об этом в Телеграм сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Он отметил, что в рамках проекта по увековечению жителей Новочеркасска, погибших в зоне СВО, один из местных меценатов возводит на кладбище часовню. Также на частные средства была заасфальтирована дорога к захоронениям, обустроена автостоянка. На Аллее воинской славы завершили благоустройство первого сектора воинских захоронений, установив надгробия и уложив тротуарную плитку.

— Благоустроительные работы обязательно продолжим и в новом году. Работа по изготовлению и установке надгробий во втором секторе пока завершена не полностью, — не все родственники погибших смогли передать нам их портреты, — добавил Юрий Лысенко.

До конца 2025 года на кладбище появится мемориал, посвященный новочеркасцам, которые погибли во время СВО. Его макет согласуют с родственниками бойцов. Предполагается, что возведут до конца 2025 года.