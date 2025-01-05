В 2025 году в Новочеркасске планируют установить мемориал погибшим бойцам СВО

Он отметил, что в рамках проекта по увековечению жителей Новочеркасска, погибших в зоне СВО, один из местных меценатов возводит на кладбище часовню. Также на частные средства была заасфальтирована дорога к захоронениям, обустроена автостоянка. На Аллее воинской славы завершили благоустройство первого сектора воинских захоронений, установив надгробия и уложив тротуарную плитку.