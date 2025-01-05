Сафонов завоевал первый титул в составе ПСЖ, победив команду Головина

Единственный гол уже в компенсированное к матчу время забил Усман Дембеле. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. Вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.
Это первый трофей Сафонова в составе ПСЖ после перехода летом прошлого года из «Краснодара».
Это 13-й Суперкубок Франции для ПСЖ и третий подряд. Клуб является рекордсменам по победам в турнире. У «Монако» четыре трофея и четвёртое поражение в борьбе за титул.
Команды встречались в декабре прошлого года в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Тогда Сафонову пришлось экстренно вступать в бой на 20-й минуте, когда травму получил Джанлуиджи Доннарумма. В итоге парижане смогли забрать победу со счётом 4:2.