Из холодов в жар: В Молдову после мороза идёт резкое потепление до +15 градусов, которое закончится… дождём со снегом

Однако, как только часы начнут приближаться к вечернему времени, в страну ворвется небывалое потепление. Ожидаются плюс 10−15°C, что, конечно, создаст идеальные условия для прогулок. Но как это часто бывает в молдавских зимах, не обойдется без капризов природы.