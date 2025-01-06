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Из холодов в жар: В Молдову после мороза идёт резкое потепление до +15 градусов, которое закончится… дождём со снегом

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшее время.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

6 января в Молдове ожидается переменная погода. Жителей страны ждёт настоящий погодный сюрприз. Утром и до полудня стоит ожидать заморозки, температура на улицах будет колебаться вокруг −3°C, а в северных районах возможны и более низкие показатели.

Однако, как только часы начнут приближаться к вечернему времени, в страну ворвется небывалое потепление. Ожидаются плюс 10−15°C, что, конечно, создаст идеальные условия для прогулок. Но как это часто бывает в молдавских зимах, не обойдется без капризов природы.

Вечером, температура снова начнёт падать, а с ней и дождь, который может смениться снегом. Специалисты предупреждают о возможных гололедицах и замерзших осадках, что сделает дороги скользкими и небезопасными.