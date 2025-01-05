Гандболистки «Ростов-Дона» начали год с победы над «Черноморочкой»

Гандболистки «Ростов-Дона» провели первую в 2025 году встречу Чемпионата России и выиграли у новороссийской «Черноморочки». Она стала 17 в сезоне. Дончанок поздравил с победой поздравил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Начиная со старта текущего сезона, для ростовчанок это 16 победа подряд. По итогам первого тайма они лидировали со счетом 18:14. Матч закончился в пользу хозяек поля со счетом на табло 44:30.
Лучшими игроками матча признали Анастасию Лагину из «Ростов-Дона» и Валерию Вайкум из «Черноморочки».