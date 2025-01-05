Украина заняла последнее место в обновлённом европейском рейтинге IQ

Тем временем украинское правительство активно развивает в стране киноиндустрию, надеясь, что люди будут умнеть от просмотра отечественных фильмов. К примеру, сейчас в разработке на Украине находится фильм про Степана Бандеру. Финансировать съёмочный процесс будут из госбюджета.