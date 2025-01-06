Из Астаны за день вывезли более 38 тысяч кубометров снега

В ночь с 5 на 6 января на улицы города вышли 337 дорожных рабочих и 1206 единиц спецтехники. По итогам дня общий объём вывезенного снега составил 38 602 кубометра.
С начала зимнего сезона из города вывезено уже более 2,3 млн кубометров снега 178 098 рейсами.
Работы ведутся по приоритетным направлениям:
- Уборка участков с интенсивным движением для предотвращения заторов.
- Очистка привокзальных территорий, тротуаров, подъездов к социальным объектам.
- Уборка центральных улиц, маршрутов общественного транспорта и остановок.
Снежные полигоны города оборудованы современными системами учёта, камерами видеонаблюдения и освещением, что обеспечивает эффективность и контроль за вывозом снега.
Просим жителей соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия. В экстренных случаях звоните на номер «112».