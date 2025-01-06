Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Астаны за день вывезли более 38 тысяч кубометров снега

За сутки из столицы было вывезено свыше 38 тысяч кубометров снега, сообщает El.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Источник: Акимат города Астаны

В ночь с 5 на 6 января на улицы города вышли 337 дорожных рабочих и 1206 единиц спецтехники. По итогам дня общий объём вывезенного снега составил 38 602 кубометра.

С начала зимнего сезона из города вывезено уже более 2,3 млн кубометров снега 178 098 рейсами.

Работы ведутся по приоритетным направлениям:

  • Уборка участков с интенсивным движением для предотвращения заторов.
  • Очистка привокзальных территорий, тротуаров, подъездов к социальным объектам.
  • Уборка центральных улиц, маршрутов общественного транспорта и остановок.

Снежные полигоны города оборудованы современными системами учёта, камерами видеонаблюдения и освещением, что обеспечивает эффективность и контроль за вывозом снега.

Просим жителей соблюдать осторожность на дорогах и учитывать погодные условия. В экстренных случаях звоните на номер «112».

ЖКХ