Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: резистентность к антибиотикам приведет к 40 млн смертей к 2050 году

По данным газеты, сейчас по этой причине каждый год умирают около 1 млн человек.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Почти 40 млн человек могут умереть к 2050 году из-за резистентности болезнетворных бактерий к антибиотикам. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Около 1 млн человек умирают каждый год из-за распространения резистентности бактерий к антибиотикам, и эта цифра возрастет в ближайшие 25 лет. Это пугает», — приводит издание слова бывшего главного санитарного врача Великобритании Салли Дэвис.

Газета уточняет, что к 2050 году показатели смертности от бактериальной резистентности возрастут вдвое, количество умерших составит 40 млн человек накопленным итогом. Причина состоит в широком применении антибиотиков, в том числе в пищевой промышленности, в результате чего все больше бактерий мутируют и вырабатывают устойчивость к воздействию антибиотиков.

медицина