The Guardian: резистентность к антибиотикам приведет к 40 млн смертей к 2050 году

Газета уточняет, что к 2050 году показатели смертности от бактериальной резистентности возрастут вдвое, количество умерших составит 40 млн человек накопленным итогом. Причина состоит в широком применении антибиотиков, в том числе в пищевой промышленности, в результате чего все больше бактерий мутируют и вырабатывают устойчивость к воздействию антибиотиков.