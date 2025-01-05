Умрут 40 млн человек: В Британии бьют тревогу из-за роста резистентности к антибиотикам

Учёные считают, что к 2050 году смертей из-за сопротивляемости к противомикробным препаратам станет уже вдвое больше. А в течение следующих 25 лет почти 40 миллионов человек умрут из-за появившихся супербактерий. При этом группу риска составят пожилые люди.