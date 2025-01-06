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В Воронежской области сократили список рабочих мест для мигрантов

В Воронежской области стало меньше рабочих сфер, в которых могут вести трудовую деятельность на основании патентов мигранты.

Соответствующий указ подписал в конце года губернатор региона Александр Гусев. Документ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

С текущего года иностранные граждане не смогут работать в образовании, здравоохранении, а также ресурсообеспечении. При этом мигрантам не запрещено трудиться в разнорабочих и хозяйственных профессиях.

Те иностранцы, которые уже ведут трудовую деятельность в запрещенных сферах, должны быть уволены или переведены на другие должности. На это воронежским работодателям дано три месяца.