В Воронежской области сократили список рабочих мест для мигрантов

Соответствующий указ подписал в конце года губернатор региона Александр Гусев. Документ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации.
С текущего года иностранные граждане не смогут работать в образовании, здравоохранении, а также ресурсообеспечении. При этом мигрантам не запрещено трудиться в разнорабочих и хозяйственных профессиях.
Те иностранцы, которые уже ведут трудовую деятельность в запрещенных сферах, должны быть уволены или переведены на другие должности. На это воронежским работодателям дано три месяца.