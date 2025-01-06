Страшно весело: во что верили, чего боялись и как гадали на Святки

— В народе верили, что представители потустороннего мира проявляли большую активность, особо их следовало остерегаться в «страшные вечера». Именно в эти дни, по поверью, колдуны по ночам оборачиваются в собак или свиней и в таком виде проникают на крестьянские усадьбы, чтобы нанести какой-нибудь ущерб. Рассказывали также, что в вечернее время на улице можно встретить шиликунов — так в некоторых местностях называли бесов в образе людей с железными головами, в остроконечных шапках. Полагали также, что изо рта у них идет огонь, а в руках они держат каленый крюк, которым загребают детей, находящихся в неурочные часы вне дома. Или святочниц — некрасивых, покрытых волосами духов, поющих и пляшущих в банях и неосвященных избах, — говорит Татьяна Зимина.