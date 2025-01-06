Страшно весело: во что верили, чего боялись и как гадали на Святки

Мы давно отдыхаем по производственному календарю, а вот у наших предков были дни, в которые работать было просто категорически запрещено, — Святки. Считалось, что не соблюдающих эти правила ждут болезни, убытки, плохой урожай, неплодоносный домашний скот, в общем всякие напасти. О традициях, поверьях и сути праздника «Известиям» рассказала научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Татьяна Зимина.
Рождение солнца и страшные вечера.
В XIX-ХХ веках Святки были главным зимним праздником, который длился почти две недели. Особое место святок в земледельческом календаре было обусловлено архаичными представлениями о «жизни солнца». С 25 декабря светило, по словам крестьян, начинало «расти» и «поворачиваться к лету», этот день и получил название «солнцеворот».
— В народном понимании это было время «рождения» солнца, с которым связывали окончание старого года и всего того, что с ним связано, и наступление нового круга жизни. Переходный период от старого к новому и именовался Святками, — поясняет Татьяна Зимина.
От того, как люди встретят и проведут этот праздник, насколько правильно будут соблюдены обычаи и правила поведения, зависело насколько удачным и благополучным будет наступающий год для общины и для каждого человека в отдельности. В святочные дни миропорядок, нарушенный с уходом старого года, создавался вновь, в эти дни предопределялась судьба всего живого.
— Святки были насыщены разнообразными обрядовыми действиями, в которых принимало участие все население. К важнейшим из них относятся обходы домов группами детей, подростков, молодежи, а также взрослых членов общины с благопожеланиями, молодежными гуляньями и «бесчинствами»; ряженьем; гаданием, — рассказывает этнограф.
По ее словам, с точки зрения христианской традиции время Святок также считается переходным: Иисус Христос родился, но еще не крещен, а потому в народе Святки называли временем «без креста».
— В народе верили, что представители потустороннего мира проявляли большую активность, особо их следовало остерегаться в «страшные вечера». Именно в эти дни, по поверью, колдуны по ночам оборачиваются в собак или свиней и в таком виде проникают на крестьянские усадьбы, чтобы нанести какой-нибудь ущерб. Рассказывали также, что в вечернее время на улице можно встретить шиликунов — так в некоторых местностях называли бесов в образе людей с железными головами, в остроконечных шапках. Полагали также, что изо рта у них идет огонь, а в руках они держат каленый крюк, которым загребают детей, находящихся в неурочные часы вне дома. Или святочниц — некрасивых, покрытых волосами духов, поющих и пляшущих в банях и неосвященных избах, — говорит Татьяна Зимина.
Раз в Крещенский вечерок девушки гадали.
В русской традиции существует несколько видов гаданий, одно из них — подблюдное. В нем могли принимать участие все жители деревни, независимо от пола и возраста. Такие гадания можно проводить и сейчас, в компаниях.
— В блюдо каждый участник ритуала должен положить кольцо, сережку, брошь, запонку, пуговицу или пояс. Затем блюдо закрывали платком или салфеткой. Девушки исполняли коротенькие песенки, в которых предвещалась та или иная судьба и, не глядя, вытаскивали из блюда предмет. Тому, чью собственность достали, и предназначалась предсказанная песней судьба: долгое девичество или скорое замужество, богатство или бедность, обильный урожай, счастье, долгая дорога или смерть, — рассказывает этнограф.
Мы кому споем — и тому добро,
Кому вынется, тому и справдится.
Тому справдится, не минуется.
К повсеместно распространенным гаданиям относились бросание башмака через ворота и слушаньие на перекрестке дорог.
— Когда бросали через ворота башмак, то смотрели, в какую сторону при падении укажет его носок: если к дому, то девушка в течение следующего года замуж не выйдет, если от дома — то быть свадьбе, — поясняет Зимина.
Чтобы увидеть своего суженого, гадали на сон.
— Для этого нужно было лечь спать, не раздеваясь, не молясь, под подушку или под кровать положить какой-нибудь предмет, за которым на словах приглашали прийти суженого. Например, под постелью складывали из щепок колодец и приговаривали: «Суженый-ряженый, приходи коня попоить». И верили, что после этого девушка непременно увидит во сне жениха, приведшего на водопой своего коня, — рассказывает этнограф.
Самым опасным считалось гадание в бане, происходившее непременно в полночь. Только самые смелые решались на такое развлечение.
— В бане девушка устанавливала два зеркала друг против друга так, чтобы в одном из них образовывался коридор, и зажигала свечи. После этого она, не мигая, смотрела в зеркальный коридор, приговаривая: «Суженый-ряженый, появись». Традиция предписывала, что, как только увидишь изображение суженого, следует сразу же перевернуть зеркало отражением вниз и «зачураться» — немедленно произнести: «Чур меня!» три раза.
Праздник молодежи.
В Рождественский сочельник, так же, как и в крещенский, готовились к празднику: занимались уборкой, украшали передний угол, где висели иконы, и стены праздничными полотенцами, стол — свежей скатертью, готовили блюда к торжественной трапезе.
— Обязательным в сочельник считалось соблюдение строгого поста. Обычным кушаньем были сочиво (постная каша) или сочни — так называли лепешки на конопляном масле или выпечные изделия с начинкой сверху; отсюда широко распространенное название «сочельник». Благочестивые пожилые крестьяне нередко полностью отказывались от пищи до наступления праздничного ужина в полночь, или до первой звезды. Накануне Крещения крестьяне тщательно мыли избы и выметали на улицу сор, в котором, по поверьям, мог спрятаться чертенок. Ужин накануне Крещения также был постным и состоял из поминальной кутьи, блинов и овсяного киселя, поэтому получил в народе название «голодная кутья». После трапезы блины относили в хлев и оставляли там для домового, чтобы он помогал скотине, — рассказывает этнограф.
Праздничные трапезы проходили в Рождество и в Крещение, а иногда и в Новый год. Они отличались обилием мясных и молочных блюд.
— Русские люди верили, что большое количество еды на столе в этот день вызовет и ее обилие в течение всего года. В ряде местностей на рождественскую трапезу хозяйки пекли особое печенье «козули» в виде фигурок домашних животных — коров, овец, лошадей. Его подавали в качестве дара детям, подросткам и молодежи, которые с утра в день Рождества обходили дома крестьян с поздравлениями и пожеланиями хорошего урожая, — отмечает Татьяна Зимина.
Святки считались праздником молодежи. На гуляния парни и девушки отправлялись в самых лучших нарядах.
— На Рождество и Крещение во многих местностях устраивали смотрины невест, которые, конечно, наряжались в самые красивые платья, а нередко и меняли их в течение смотрин. И во время праздничных посиделок на святках девушки также могли переодеваться в одежду, взятую с собой из дома, чтобы показать материальный достаток своей семьи, — добавляет этнограф.