В чём виноват 13-й знак зодиака и почему Овен может оказаться Рыбой, а Лев — Раком

В 2016 году в федеральном агентстве США НАСА вновь подняли этот вопрос. Американцы утверждали, что действующий гороскоп в наше время неактуален, поскольку за 4,5 тысячи лет изменилась орбита планеты. Например, если ранее весеннее равноденствие приходилось на созвездие Овна, то сейчас оно находится уже в Рыбах. Соответственно, классический гороскоп требует корректировки, а именно внесения 13-го знака зодиака, который, по утверждению учёных, стал таковым более двух тысяч лет назад. О созвездии Змееносца в своём труде «Альмагест» писал ещё античный учёный и основоположник геоцентрической модели мира Клавдий Птолемей. С похожими утверждениями также выступали и отдельные астрономы-исследователи. Они требовали реформирования классического гороскопа и приведения его в актуальный 13-значный вид.