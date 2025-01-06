Изменятся условия продажи новостроек. Какие прогнозы сделали девелоперы на 2025 год

— Мы видим, что объёмы жилищного строительства в мегаполисах остаются на высоких уровнях предыдущих лет. Стоит сказать, это продолжающийся импульс льготной ипотеки, который, вероятнее всего, будет поддерживать объёмы ввода нового жилья на прежнем уровне и в 2025 году. Сегодня основной объём предложения на рынке — это те проекты, которые были заложены еще два-три года назад, в прежних условиях ипотечного кредитования. Однако в будущих проектах мы можем увидеть изменение характеристик в разных классах. Вероятно, что ради экономии и покупатели, и застройщики будут готовы отказываться от некоторых деталей, которые сегодня присутствуют в сегментах бизнес и комфорт, — пояснил Евгений Белокуров.