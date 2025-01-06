«Погодные скачки». Какой неутешительный прогноз озвучил климатолог на 2025 год

— Все эти кажущиеся внезапными налёты сильных осадков, резкие потепления, длительные периоды сухой и жаркой погоды, волны тепла и холода, которые резко сменяют друг друга, были характерны и для минувшего года, и, на мой взгляд, с ещё большей «выпуклостью» проявят себя в следующем году. Вот эти скачки погодные затронут не только среднюю полосу, но и север нашей страны, и южные районы, — считает эксперт.