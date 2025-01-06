Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение сельской местностью России, назвав её идиллией в своём посте в соцсети X*.
«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал Боуз.
Он также опубликовал снимки, сделанные во время его поездки в РФ. Он подчеркнул, что эти фото опровергают распространенные мифы о существующих проблемах в стране.
Ранее журналист подвел итоги 2024 года, заявив, что элиты Запада регулярно дезинформировали население. Он подчеркнул, что граждане западных государств имели дело с частыми случаями дезинформации по разнообразным вопросам.
* Cоциальная сеть X (бывшая Twitter) была заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.