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Ирландский журналист Боуз восхитился сельской местностью в России

Журналист охарактеризовал атмосферу в российских селах как идиллию.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз выразил восхищение сельской местностью России, назвав её идиллией в своём посте в соцсети X*.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал Боуз.

Он также опубликовал снимки, сделанные во время его поездки в РФ. Он подчеркнул, что эти фото опровергают распространенные мифы о существующих проблемах в стране.

Ранее журналист подвел итоги 2024 года, заявив, что элиты Запада регулярно дезинформировали население. Он подчеркнул, что граждане западных государств имели дело с частыми случаями дезинформации по разнообразным вопросам.

* Cоциальная сеть X (бывшая Twitter) была заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.