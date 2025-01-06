В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

В воскресенье в Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающейся снежной бури, сообщается в заявлении, опубликованном офисом мэра Мюриэль Боузер.
Режим ЧС вступил в силу с воскресенья и будет действовать до конца 7 января. Власти призвали автовладельцев оперативно убрать транспортные средства, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб, чтобы избежать их эвакуации.
Как стало известно, в пригородах Вашингтона уже заметен ажиотаж в продуктовых магазинах. Наибольшим спросом пользуются хлеб, мясо, колбасы, курица и вода, а также такие товары, как бумажные полотенца и туалетная бумага. Некоторые полки в супермаркетах начали пустеть.
Ранее сообщалось, что мощный буран угрожает десяткам миллионов американцев в центральной и восточной части США. Шторм принесет опасные погодные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая районы, где зимняя погода нехарактерна.