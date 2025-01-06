В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

Как стало известно, в пригородах Вашингтона уже заметен ажиотаж в продуктовых магазинах. Наибольшим спросом пользуются хлеб, мясо, колбасы, курица и вода, а также такие товары, как бумажные полотенца и туалетная бумага. Некоторые полки в супермаркетах начали пустеть.