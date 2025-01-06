В Акмолинской области спасли ребенка, проглотившего 39 магнитных шариков

По данным Nayzakokshe, мальчик был доставлен в больницу с жалобами на сильные боли в животе и постоянную рвоту. Рентген показал наличие множества инородных тел в кишечнике. По словам матери, несколько дней назад она заметила, что ребенок мог проглотить несколько шариков, но не придала этому значения.