В Акмолинской области спасли ребенка, проглотившего 39 магнитных шариков

По данным Nayzakokshe, мальчик был доставлен в больницу с жалобами на сильные боли в животе и постоянную рвоту. Рентген показал наличие множества инородных тел в кишечнике. По словам матери, несколько дней назад она заметила, что ребенок мог проглотить несколько шариков, но не придала этому значения.
Состояние ребенка резко ухудшилось только через три дня, после чего родители обратились за медицинской помощью. Во время операции хирурги столкнулись с осложнениями, так как шарики вызвали перфорации кишечника и развитие перитонита.
«Прошло несколько дней, и инородные тела начали перемещаться по кишечнику, вызывая повреждения. Операция длилась почти пять часов из-за сложностей, связанных с состоянием пациента».
Медики призывают родителей быть особенно внимательными к мелким игрушкам с магнитами, так как такие случаи несут серьезную угрозу для здоровья детей. Врачи отметили, что это уже третий случай проглатывания магнитов за последние полгода.