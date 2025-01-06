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Александр Шоуа положительно высказался о традиции кражи невест

Звезда российской группы «Не пара» Александр Шоуа родился на Кавказе в 1973 году — там же появились на свет его предки. Артист поделился историей своей семьи. Она зародилась благодаря традициям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/alexandershoua

51-летний певец поделился историей в шоу «Привет, Андрей!».

Он рассказал, что в молодости его дед по старой кавказской традиции украл невесту. По словам исполнителя, его бабушка была очень видной девушкой.

«Папин отец украл свою жену. Она была очень красивая — я бы тоже так сделал, если бы увидел ее. У нас есть такая традиция — если воруют невесту, родители должны прийти домой и задать ей вопрос: “Остаешься или уезжаешь?”. До этого момента невеста находится в закрытом помещении, к ней никто не подходит, не трогает».

объяснил Шоуа.

Бабушка Александра не стала возражать и осталась в доме будущего супруга, с которым вскоре сыграла свадьбу. Женщине показалось, что именно этот мужчина уготован ей небесами.

«Она сначала не понимала, кто ее жених. Но когда увидела деда, поняла — он ее судьба. Во всяком случае, она мне так говорила. Бабушка родила ему много детей».

сказал певец.

Личная жизнь Александра сложилась не так удачно, как у его бабушки с дедушкой — лидер «Не пары» развелся и в 2012 году снова женился. У звезды трое детей: дочь Майя от первого брака, Таисию и Аарона подарила певцу вторая жена.

По словам музыканта, плотный рабочий график не позволяет уделять близким столько сил, сколько хотелось бы.