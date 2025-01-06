Александр Шоуа положительно высказался о традиции кражи невест

«Папин отец украл свою жену. Она была очень красивая — я бы тоже так сделал, если бы увидел ее. У нас есть такая традиция — если воруют невесту, родители должны прийти домой и задать ей вопрос: “Остаешься или уезжаешь?”. До этого момента невеста находится в закрытом помещении, к ней никто не подходит, не трогает».