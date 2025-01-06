На этой неделе у россиян будет всего два рабочих дня

Порой бывает очень тяжко свыкнуться с мыслью о том, что новогодние праздники подошли к концу, и настало время вновь окунуться в трудовые будни. Ранее психолог рассказал, как справиться с апатией после Нового года и с новыми силами вернуться в рабочий ритм.