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На этой неделе у россиян будет всего два рабочих дня

Первая рабочая неделя января после новогодних праздников будет состоять из двух рабочих дней. Россияне будут работать в четверг и в пятницу. Об этом сообщили в Роструде.

Источник: Life.ru

«Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг. Таким образом, в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу», — приводит текст сообщения ТАСС.

До следующей сокращённой недели придётся запастись терпением, ведь ждать её следует лишь к майским праздникам. На них в 2025 году выпадает по четыре выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Порой бывает очень тяжко свыкнуться с мыслью о том, что новогодние праздники подошли к концу, и настало время вновь окунуться в трудовые будни. Ранее психолог рассказал, как справиться с апатией после Нового года и с новыми силами вернуться в рабочий ритм.