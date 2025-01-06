Первый город в США ввел плату за поездки в центр

Плата составит $9. В менее загруженные часы сумма снизится до $2,25 для водителей, въезжающих в Манхэттен с 21:00 до 5:00 по будням и с 21:00 по 09:00 по выходным. Водители небольших грузовиков будут платить $14,40 в час-пик, водители более крупных автомобилей — $21,60.