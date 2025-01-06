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На Australian Open указали национальность российских теннисистов

Теннисисты из России и Белоруссии, участвующие в квалификации Открытого чемпионата Австралии, перечислены с указанием их национальности в отборочной сетке для печати. Её опубликовали на официальном сайте турнира Большого шлема.

Источник: Life.ru

Хотя флаги напротив россиян и белорусов до сих пор отсутствуют в онлайн-версии сетки, в варианте для печати рядом с фамилиями российских спортсменов появилась пометка RUS.

Матчи квалификации Australian Open начнутся с 6 января, а основные соревнования будут проходить с 12 по 26 января.

А вот зрителям из России, к сожалению, билеты на Australian Open покупать всё ещё запрещено. Дело в том, что под запретом находится сам телефонный код, используемый в РФ. Это вызвало бурное недовольство у фанатов тенниса, ведь данный код применяют ещё и в Казахстане.