На Australian Open указали национальность российских теннисистов

Хотя флаги напротив россиян и белорусов до сих пор отсутствуют в онлайн-версии сетки, в варианте для печати рядом с фамилиями российских спортсменов появилась пометка RUS.
Матчи квалификации Australian Open начнутся с 6 января, а основные соревнования будут проходить с 12 по 26 января.
А вот зрителям из России, к сожалению, билеты на Australian Open покупать всё ещё запрещено. Дело в том, что под запретом находится сам телефонный код, используемый в РФ. Это вызвало бурное недовольство у фанатов тенниса, ведь данный код применяют ещё и в Казахстане.