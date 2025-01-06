На Australian Open указали национальность российских теннисистов

А вот зрителям из России, к сожалению, билеты на Australian Open покупать всё ещё запрещено. Дело в том, что под запретом находится сам телефонный код, используемый в РФ. Это вызвало бурное недовольство у фанатов тенниса, ведь данный код применяют ещё и в Казахстане.