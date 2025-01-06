Русская зима: В Вашингтоне объявили режим ЧС и готовятся к рекордным снегопадам

«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказано в сообщении.
Режим ЧС в Вашингтоне установлен в воскресенье и продлится до конца 7 января. Автовладельцам порекомендовали убрать свои машины с улиц, если их может задеть транспорт экстренных служб. Иначе их отбуксируют принудительно.
По данным телеканала CNN, снежная буря растянется на 2 тыс. км, затронув почти 70 млн американцев. Она будет сопровождаться рекордными снегопадами.
«Для некоторых районов это может стать сильнейшим снегопадом за более чем десятилетие», — указали авторы.
Ранее россиянам рассказали, куда следует обращаться, если во дворе из-за навалившегося снега стало невозможно ходить. Если изменений не произойдёт, то лучше связаться с сотрудниками прокуратуры.