Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» победить «Чикаго» в НХЛ

Российский нападающий Артемий Панарин внес вклад в победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Чикаго Блэкхокс» в выездном матче регулярного сезона НХЛ.
Игра, состоявшаяся в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. Панарин записал на свой счет результативную передачу на Винсента Трочека, который забил на 36-й минуте. Среди других авторов голов у победившей команды выделились Филип Хытил, оформивший дубль (24-я и 49-я минуты), а также Джонни Бродзински (16-я), Уилл Борген (19-я) и Райлли Смит (30-я). У хозяев льда отличились Тайлер Бертуцци (6-я минута) и Уайатт Кайзер (39-я).
После этой встречи «Рейнджерс» с 37 очками в 39 матчах занимают седьмое место в Столичном дивизионе НХЛ. «Чикаго», имея 28 очков после 40 игр, остается на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе.
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