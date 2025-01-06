Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» победить «Чикаго» в НХЛ

Игра, состоявшаяся в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. Панарин записал на свой счет результативную передачу на Винсента Трочека, который забил на 36-й минуте. Среди других авторов голов у победившей команды выделились Филип Хытил, оформивший дубль (24-я и 49-я минуты), а также Джонни Бродзински (16-я), Уилл Борген (19-я) и Райлли Смит (30-я). У хозяев льда отличились Тайлер Бертуцци (6-я минута) и Уайатт Кайзер (39-я).