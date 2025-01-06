Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» победить «Чикаго» в НХЛ

Встреча прошла в воскресенье в Чикаго и завершилась со счетом 6:2.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий Артемий Панарин внес вклад в победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Чикаго Блэкхокс» в выездном матче регулярного сезона НХЛ.

Игра, состоявшаяся в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. Панарин записал на свой счет результативную передачу на Винсента Трочека, который забил на 36-й минуте. Среди других авторов голов у победившей команды выделились Филип Хытил, оформивший дубль (24-я и 49-я минуты), а также Джонни Бродзински (16-я), Уилл Борген (19-я) и Райлли Смит (30-я). У хозяев льда отличились Тайлер Бертуцци (6-я минута) и Уайатт Кайзер (39-я).

После этой встречи «Рейнджерс» с 37 очками в 39 матчах занимают седьмое место в Столичном дивизионе НХЛ. «Чикаго», имея 28 очков после 40 игр, остается на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе.

Ранее российские хоккеисты Сергей Бобровский и Павел Буре попали во вторую сборную клуба «Флорида Пантерз» за 25 лет.