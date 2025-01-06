Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной за десять лет

Ожидаемая снежная буря, которая обрушится на США, может стать самой мощной за последние десять лет, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По информации телеканала, эта буря может стать самым интенсивным снегопадом за десятилетие для некоторых регионов.
В зону воздействия погодного явления попадут такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.
Ранее в Вашингтоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающейся снежной бури.