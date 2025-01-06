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Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной за десять лет

Погодное явление затронет такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.

Источник: Аргументы и факты

Ожидаемая снежная буря, которая обрушится на США, может стать самой мощной за последние десять лет, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации телеканала, эта буря может стать самым интенсивным снегопадом за десятилетие для некоторых регионов.

В зону воздействия погодного явления попадут такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.

Ранее в Вашингтоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающейся снежной бури.