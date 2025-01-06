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Синоптики прогнозируют мокрый снег и до −1 градуса в Омской области 6 января

Понедельник станет последним теплым днем, уже во вторник в регионе похолодает.
Источник: Комсомольская правда

В Сочельник, 6 января, в Омской области воздух прогреется до −1 градуса. Отдельные районы накроет мокрый снег. О том, какая будет погода в Омске 6 января 2025, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Днем температура воздуха составит от −1 до −6 градусов. Местами по Омской области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Скорость ветра составит 6−11 м/с.

В Рождественскую ночь на территорию Прииртышья вторгнутся морозы. Местами столбик термометра опустится до −22 градусов.