В Международной федерации хоккея заявили о желании возвращения сборной России

«Для нас всё ещё важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдёт в ближайшие два месяца», — привёл слова Тардифа сайт IIHF.