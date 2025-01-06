В Международной федерации хоккея заявили о желании возвращения сборной России

«Для нас всё ещё важно, чтобы они вернулись как можно скорее, потому что если они вернутся, это значит, что военные действия закончились. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдёт в ближайшие два месяца», — привёл слова Тардифа сайт IIHF.
Он добавил, что решение об этом необходимо принять уже в феврале, чтобы у организаторов было больше времени на составление расписания матчей Олимпиады-2026. При этом Международный олимпийский комитет также должен в ближайшем будущем определиться насчёт допуска.
«Мы проанализируем всё в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — заключил функционер.
Соскучился по российской сборной и футбол. Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что некоторые европейские страны активно выступают за возвращение национальной команды России к соревнованиям, однако существуют и ярые противники такого исхода.