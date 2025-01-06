Число заболевших коронавирусом в Омской области снизилось на 20% за неделю

Федеральный оперштаб представил данные о заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 23 по 29 декабря 2024 года. Были зарегистрированы 22,4 тыс. случаев заболевания, еще 30,4 тыс. человек выздоровели, следует из данных портала Объясняем.рф.