Число заболевших коронавирусом в Омской области снизилось на 20% за неделю

Федеральный оперштаб представил данные о заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 23 по 29 декабря 2024 года. Были зарегистрированы 22,4 тыс. случаев заболевания, еще 30,4 тыс. человек выздоровели, следует из данных портала Объясняем.рф.
В Омской области были выявлены 212 случаев заболевания коронавирусом, были госпитализированы 15 человек. За предновогоднюю неделю выздоровели 279 омичей.
На предыдущей неделе (с 16 по 23 декабря 2024 года) в регионе заболели 269 человека, выздоровели 292. В стационар попали 15 человек. Коронавирус унес жизнь одного омича.
В Сибирском федеральном округе Омская область заняла пятое место по количеству новых случаев. Больше всего было зарегистрировано в Красноярском крае — 700.
«Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 15,15, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,8%», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что региональный оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до конца февраля 2025 года.