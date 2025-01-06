Жители острова Попова опять жалуются на перебои с морским транспортом

«Подскажите, пожалуйста, для чего на о. Попова в этом году опять для перевозки людей дали “Влад регул”, воздушную подушку, которая умерла много лет назад??? Она и в прошлом году из 10 рейсов один с трудом выполняла. В этом году если один раз вышла на рейс, то хорошо, в остальном — “отмена по техническим причинам”. По бумагам на наш остров рейсов куча, а по факту только паром и автобус, тьфу-тьфу, чтоб не ломались».