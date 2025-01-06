Жители острова Попова опять жалуются на перебои с морским транспортом

Как пишут островитяне в telegram-чате мэрии, это судно находится практически в аварийном состоянии, из-за чего регулярные морские пассажирские перевозки стали очень нерегулярными:
«Подскажите, пожалуйста, для чего на о. Попова в этом году опять для перевозки людей дали “Влад регул”, воздушную подушку, которая умерла много лет назад??? Она и в прошлом году из 10 рейсов один с трудом выполняла. В этом году если один раз вышла на рейс, то хорошо, в остальном — “отмена по техническим причинам”. По бумагам на наш остров рейсов куча, а по факту только паром и автобус, тьфу-тьфу, чтоб не ломались».
Напоминаем, проблема с сообщением между островами Попова, Рейнеке и материковым Владивостоком не нова. Ежегодно суда, задействованные в морских перевозках, выходят из строя на маршрутах, иногда прямо в море. Жители острова Попова называли ситуацию «гуманитарной катастрофой» и выходили на акцию протеста. Однако денег на закупку нового судна у городской администрации пока нет, и даже причалы на островных территориях планируют отремонтировать только к 2030 году. Прокурорские проверки и уголовные дела по фактам перебоев в морском сообщении на островных линиях ситуацию исправить не помогают — денег в бюджете от всех активных действий силовиков и надзорных ведомств почему-то больше не становится.