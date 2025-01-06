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Новая неделя на Южном Урале начнется с похолодания

В понедельник, 6 января, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах метели, гололедные явления.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +1°

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 января, у Евгении, Иннокентия, Клавдии, Николая, Сергея.

Между прочим, 6 января 2025 года отмечают Сочельник. Согласно народным приметам, сегодня запрещено употреблять алкоголь. Дело в том, что под воздействием спиртного можно совершить опрометчивый поступок, о котором придется долго жалеть.