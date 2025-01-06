Новая неделя на Южном Урале начнется с похолодания

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −5 до −7 градусов. Ветер западный, юго-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 января, у Евгении, Иннокентия, Клавдии, Николая, Сергея.
Между прочим, 6 января 2025 года отмечают Сочельник. Согласно народным приметам, сегодня запрещено употреблять алкоголь. Дело в том, что под воздействием спиртного можно совершить опрометчивый поступок, о котором придется долго жалеть.