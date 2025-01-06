Праздничные литургии пройдут во всех храмах Екатеринбурга

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Торжественные мероприятия состоятся в ночь с 6 на 7 января.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в ночь празднования Рождества Христова лично проведет главное богослужение в городе. Архиерейская литургия состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга на улице Розы Люксембург, 57. Она начнется 6 января в 23:30. На следующий день — 7 января в 16:00 в кафедральном соборе пройдет Великая вечерня с чином поздравления.
Также праздничные богослужения состоятся в следующих храмах: Храм Рождества Христова (улица Машиностроителей, 4 «а»); Вознесенское архиерейское подворье (улица Клары Цеткин, 11); Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Вильгельма де Геннина, 61); Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира (улица Чкалова, 244).
Напомним, что прямая трансляция богослужений будет осуществляться на православном телеканале «Союз» и Областном телевидении.
Также с 7 по 12 января в Храме-памятнике на Крови запланированы традиционные Рождественские елки для детей от 5 до 12 лет. Дети увидят сказку «Рождественский подарок» в исполнении артистов Екатеринбургских театров.
В канун празднования Рождества Христова сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние церквей и храмов Свердловской области. Праздничные богослужения пройдут в 345 православных храмах.
Пожарные напомнили священнослужителям о необходимости установки устройств с открытым огнем на негорючие основания, а также о хранении горючих жидкостей в металлических шкафах. С прихожанами побеседовали о соблюдении мер пожарной безопасности.