Праздничные литургии пройдут во всех храмах Екатеринбурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в ночь празднования Рождества Христова лично проведет главное богослужение в городе. Архиерейская литургия состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга на улице Розы Люксембург, 57. Она начнется 6 января в 23:30. На следующий день — 7 января в 16:00 в кафедральном соборе пройдет Великая вечерня с чином поздравления.