Мэр Екатеринбурга открыл ярмарочный сезон

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Праздничные зимние ярмарки развернулись сразу в нескольких районах уральской столицы.
Главная городская ярмарка открылась на площадке ледового городка в Историческом сквере. Она будет работать по 19 января включительно с 10 часов утра до 22 часов вечера. Подольше проработают торговые ряды на Площади 1905 года — по 16 февраля, с 10 утра до 23 вечера. Приобрести новогодние сувениры, также выпечку и напитки также можно будет в павильонах, установленных на территории катка.
Новогодняя ярмарка для жителей Академического района развернулись в Преображенском парке на набережной реки Патрушихи. Посетить ее можно по 19 января с 10 часов утра до 22 вечера.
В течение года ярмарочная торговля будет организована во всех районах города.
Покупателей ждут по следующим адресам:
- площадь 1905 года;
- Воеводина, 2;
- проспект Ленина, 33;
- Владимира Высоцкого, 12 «а»;
- Малышева, 31 «к»;
- Билимбаевская, 15, 28;
- Бардина, 50;
- Баумана, 48/ переулок Черноморский, 2;
- Боровая, 19; Баумана, 56, 58;
- Санаторная, 2, 3;
- 8 Марта, 43;
- Горького, 4 «в»;
- Грибоедова — переулок Угловой;
- Луначарского, 210 «б»;
- парк Преображенский;
- Краснолесья, 133.
Как ранее сообщалось, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план организации и проведения городских ярмарок на новый 2025 год. Первое события ярмарочного сезона состоится на площадке главного Ледового городка, в этом году передислоцировавшего в Исторический сквер.
Здесь горожане и гости Екатеринбурга смогут приобрести ремесленные местные сувениры, а также традиционные угощения — пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн.