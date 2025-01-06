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Мэр Екатеринбурга открыл ярмарочный сезон

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал официальный старт ярмарочному сезону 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Праздничные зимние ярмарки развернулись сразу в нескольких районах уральской столицы.

Главная городская ярмарка открылась на площадке ледового городка в Историческом сквере. Она будет работать по 19 января включительно с 10 часов утра до 22 часов вечера. Подольше проработают торговые ряды на Площади 1905 года — по 16 февраля, с 10 утра до 23 вечера. Приобрести новогодние сувениры, также выпечку и напитки также можно будет в павильонах, установленных на территории катка.

Новогодняя ярмарка для жителей Академического района развернулись в Преображенском парке на набережной реки Патрушихи. Посетить ее можно по 19 января с 10 часов утра до 22 вечера.

В течение года ярмарочная торговля будет организована во всех районах города.

Покупателей ждут по следующим адресам:

  • площадь 1905 года;
  • Воеводина, 2;
  • проспект Ленина, 33;
  • Владимира Высоцкого, 12 «а»;
  • Малышева, 31 «к»;
  • Билимбаевская, 15, 28;
  • Бардина, 50;
  • Баумана, 48/ переулок Черноморский, 2;
  • Боровая, 19; Баумана, 56, 58;
  • Санаторная, 2, 3;
  • 8 Марта, 43;
  • Горького, 4 «в»;
  • Грибоедова — переулок Угловой;
  • Луначарского, 210 «б»;
  • парк Преображенский;
  • Краснолесья, 133.

Как ранее сообщалось, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план организации и проведения городских ярмарок на новый 2025 год. Первое события ярмарочного сезона состоится на площадке главного Ледового городка, в этом году передислоцировавшего в Исторический сквер.

Здесь горожане и гости Екатеринбурга смогут приобрести ремесленные местные сувениры, а также традиционные угощения — пряники, леденцы, горячий чай и глинтвейн.

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