Мэр Екатеринбурга открыл ярмарочный сезон

Главная городская ярмарка открылась на площадке ледового городка в Историческом сквере. Она будет работать по 19 января включительно с 10 часов утра до 22 часов вечера. Подольше проработают торговые ряды на Площади 1905 года — по 16 февраля, с 10 утра до 23 вечера. Приобрести новогодние сувениры, также выпечку и напитки также можно будет в павильонах, установленных на территории катка.