Киран Калкин получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана

На награду в данной номинации также претендовал российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора», Эдвард Нортон за роль в фильме «Совершенный незнакомец», Дензел Вашингтон, сыгравший во второй части фильма «Гладиатор», а также Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).