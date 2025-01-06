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Киран Калкин получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана

«Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль». Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал CBS.

На награду в данной номинации также претендовал российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора», Эдвард Нортон за роль в фильме «Совершенный незнакомец», Дензел Вашингтон, сыгравший во второй части фильма «Гладиатор», а также Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» проходит 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

Ранее, 9 декабря 2024 года, стало известно, что российский актер Юрий Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус». Фильм «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер».

В мае прошлого года фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония оглашения победителей прошла во Дворце фестивалей. Актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн сыграли одни из главных ролей, Алексей Серебряков и Екамасова — эпизодические.