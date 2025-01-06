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Небольшой снег ожидается в Иркутске 6 января

Ртутный столбик опустится до −2…-4 в Иркутске 6 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прогнозом погоды на 6 января поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра. Так, в столице Приангарья в этот день ожидается небольшой снег и переменная облачность.

— Температура в Иркутске 6 января −2…-4. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, — рассказывают синоптики.

А вот по области ожидается совершенно другая погода. Так, в некоторых районах порывы ветра могут достигнуть 12 метров в секунду. На столбике термометра некоторые сибиряки увидят −2…-7. Но при облачной погоде −12…-17. А вот в Катангском и северо-восточных районах похолодает до −20…-25.