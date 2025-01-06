Небольшой снег ожидается в Иркутске 6 января

А вот по области ожидается совершенно другая погода. Так, в некоторых районах порывы ветра могут достигнуть 12 метров в секунду. На столбике термометра некоторые сибиряки увидят −2…-7. Но при облачной погоде −12…-17. А вот в Катангском и северо-восточных районах похолодает до −20…-25.