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Юра Борисов пролетел мимо «Золотого глобуса», уступив победу Кирану Калкину

Премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана удостоился американский актёр Киран Калкин (брат Маколея Калкина) за свою игру в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). В списке номинантов был также российский актёр Юра Борисов со своей ролью в фильме «Анора» (Anora, 2024). Трансляцию вёл телеканал CBS.

Источник: Life.ru

На победу в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности выше в США находится лишь «Оскар».

Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера произвёл настоящий фурор в мире кино, сделав актёров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна одними из самых обсуждаемых артистов во всём мире. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а также была признана лучшей в 2024 году по версии портала IndieWire.