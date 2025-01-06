Юра Борисов пролетел мимо «Золотого глобуса», уступив победу Кирану Калкину

На победу в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).
«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности выше в США находится лишь «Оскар».
Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера произвёл настоящий фурор в мире кино, сделав актёров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна одними из самых обсуждаемых артистов во всём мире. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, а также была признана лучшей в 2024 году по версии портала IndieWire.