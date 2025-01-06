Какой будет погода в Казахстане в январе

Как сообщается, в первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируется снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны — осадки в виде дождя, мокрого снега. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, временами порывы будут достигать 23−28 м/с, в северо-западной половине страны до 30 м/с и более.