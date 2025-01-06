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Какой будет погода в Казахстане в январе

Казгидромет опубликовал прогноз погоды в Казахстане в январе, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 93% 760 мм рт. ст. +1°
Источник: pixabay.com

Как сообщается, в первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируется снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны — осадки в виде дождя, мокрого снега. На большей части Казахстана ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, временами порывы будут достигать 23−28 м/с, в северо-западной половине страны до 30 м/с и более.

Вместе с этим температура воздуха в этот период ожидается на западе Казахстана ночью от −5+2°С до −3−12°С, днем от −3+5°С до 0,-8°С. На северо-западе республики прогнозируется постепенное понижение ночью от 0,-7°С до −10−20°С, днем от −5+2°С до −8−13°С.

На севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от −5−13°С до 0,-8°С, днем от −2−8°С до −3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до −10−20°С, днем до −5−12°С. На юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ожидается ночью −8+2°С, днем −3+7°С, затем понижение температуры воздуха ночью до −8−15°С, днем до −3−10°С.

Далее в результате выхода южных циклонов, прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине РК днем до −5+2°С, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре РК ночью до −25−35°С, днем до −15−25°С, в южной половине и на юго-западе республики ночью до −12−22°С, днем до −3−15°С.

Также в течение января часто в Казахстане прогнозируются порывистый ветер, туман и гололед.