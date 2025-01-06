Многоквартирные дома на острове Русском лишились благоустроенных дворов в интересах инвесторов — соцсети

Женщина и её супруг, являющиеся многодетными родителями, в ноябре 2024 года приобрели на электронном аукционе у администрации Владивостока помещение в этом доме. Его придомовая территория включала в себя детскую и спортивную площадки, парковку, площадку с контейнерами для бытового мусора, клумбы и другое общедомовое имущество. Но через месяц городская администрация на основании устаревших схем земельных участков, разработанных в 2012 году, поставила земельные участки под тремя соседними домами на государственный кадастровый учет, исключив из них часть придомовых территорий с элементами благоустройства, необходимыми для обслуживания домов.