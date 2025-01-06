Многоквартирные дома на острове Русском лишились благоустроенных дворов в интересах инвесторов — соцсети

В 2021 году инвестиционный совет Приморского края поддержал предложение строительно-инвестиционной компании «АРТЕ ЕЛ ДЕН-ДВ» о строительстве современной киностудии полного цикла в районе мыса Поспелова. Существующий военный городок планировалось вписать в новую инфраструктуру, но права жильцов, как утверждает собственница квартиры в доме № 42, были нарушены.
Женщина и её супруг, являющиеся многодетными родителями, в ноябре 2024 года приобрели на электронном аукционе у администрации Владивостока помещение в этом доме. Его придомовая территория включала в себя детскую и спортивную площадки, парковку, площадку с контейнерами для бытового мусора, клумбы и другое общедомовое имущество. Но через месяц городская администрация на основании устаревших схем земельных участков, разработанных в 2012 году, поставила земельные участки под тремя соседними домами на государственный кадастровый учет, исключив из них часть придомовых территорий с элементами благоустройства, необходимыми для обслуживания домов.
По словам женщины, в ходе такого преобразования были нарушены положения Земельного кодекса РФ: п. 2.1 ст. 11.10 (не проводились общественные обсуждения) и п. 15 ст. 11.10 (нарушен двухлетний срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка). Согласно п. 20 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ, срок внесения в ЕГРН утвержденных схем земельных участков должен составлять пять рабочих дней с момента принятия, но фактически на это ушло 12 лет.
Новостные каналы утверждают, что многодетная семья и остальные жильцы, у которых забирают придомовые территории в угоду частным инвесторам, нарушая в том числе права несовершеннолетних, обратились в прокуратуру, и сведения о нарушении земельного законодательства городской администрацией, приведенные в обращении жителей, подтвердились.