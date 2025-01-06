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США настигли проблемы с космическими запусками из-за недостатка аэродромов

Из-за недостатка активных космодромов в США могут начаться очереди на запуск. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Авторы отметили, что почти все пуски ракет в Америке проводятся лишь на трёх космодромах во Флориде и Калифорнии. При этом в 2023 году страна совершила рекордные 145 стартов. Примечательно, что 134 из них осуществила компания SpaceX, владелец которой — американский бизнесмен Илон Маск.

Вся эта ситуация чревата тем, что на орбиту могут не успеть вовремя доставить важные грузы. Компаниям теперь приходится искать запасные варианты. К примеру, космодром в штате Аляска сейчас стремится получить разрешение на проведение 25 пусков в течение года. Его планируют предоставить небольшим компаниям, по которым сильнее всего бьёт ситуация с задержками.

Вместе с тем у США есть действительно «вселенский» план по освоению других уголков Млечного пути. Ранее будущий глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что Америка в скором времени начнёт создавать военные базы на Луне и Марсе, отправляя туда своих солдат.