США настигли проблемы с космическими запусками из-за недостатка аэродромов

Вся эта ситуация чревата тем, что на орбиту могут не успеть вовремя доставить важные грузы. Компаниям теперь приходится искать запасные варианты. К примеру, космодром в штате Аляска сейчас стремится получить разрешение на проведение 25 пусков в течение года. Его планируют предоставить небольшим компаниям, по которым сильнее всего бьёт ситуация с задержками.