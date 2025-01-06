64 свалки убрали в Бурятии и Иркутской области

За 12 месяцев уже прошлого года было уничтожено 64 свалки, которые находились на площади 28 га. Ликвидация помогла ввести в оборот 11,3 тыс. га ранее не используемых земель. Нарушителем, как и положено, были объявлены предостережения. Их число, кстати, достигло 2,2 тыс.