64 свалки убрали в Бурятии и Иркутской области

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии 30 декабря подвело предварительные итоги своей деятельности за 2024 год. Оказалось, что в рамках реализации федерального государственного земельного контроля были обнаружены 53 свалки, которые располагались на площади 39 га.
— В 2024-м проведено 2 697 КНМ, проконтролировано исполнение требований земельного законодательства на площади более 119 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, — рассказывает о своих достижениях Россельхознадзор.
За 12 месяцев уже прошлого года было уничтожено 64 свалки, которые находились на площади 28 га. Ликвидация помогла ввести в оборот 11,3 тыс. га ранее не используемых земель. Нарушителем, как и положено, были объявлены предостережения. Их число, кстати, достигло 2,2 тыс.