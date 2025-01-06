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На фоне рекордного потепления в Екатеринбурге массово лепят снеговиков

На фоне потепления в новогодние каникулы жители столицы Урала активно лепят снеговиков.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 93% 760 мм рт. ст. +1°
15

Самолепные снежные фигуры сегодня украшают почти все городские парки и скверы.

В понедельник 6 января в город придет кратковременное похолодание (около — 5 градусов днем), 7 и 8 января днем будет до −8 градусов. В четверг столбик термометра вновь поднимется — до −2 градусов. Такая температура обещается на пятницу, а в субботу 11 января вновь будет выше нуля — +1 градус.

4 января среднесуточная температура составила +0,8 градусов (дневной максимум +1,2 гр., ночной минимум +0,5 гр.), что является максимальным показателем, как минимум, за последние 145 лет. Таковы данные метеоролога Алексея Пулина в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».