На фоне рекордного потепления в Екатеринбурге массово лепят снеговиков

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Самолепные снежные фигуры сегодня украшают почти все городские парки и скверы.
В понедельник 6 января в город придет кратковременное похолодание (около — 5 градусов днем), 7 и 8 января днем будет до −8 градусов. В четверг столбик термометра вновь поднимется — до −2 градусов. Такая температура обещается на пятницу, а в субботу 11 января вновь будет выше нуля — +1 градус.
4 января среднесуточная температура составила +0,8 градусов (дневной максимум +1,2 гр., ночной минимум +0,5 гр.), что является максимальным показателем, как минимум, за последние 145 лет. Таковы данные метеоролога Алексея Пулина в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».