На фоне рекордного потепления в Екатеринбурге массово лепят снеговиков

В понедельник 6 января в город придет кратковременное похолодание (около — 5 градусов днем), 7 и 8 января днем будет до −8 градусов. В четверг столбик термометра вновь поднимется — до −2 градусов. Такая температура обещается на пятницу, а в субботу 11 января вновь будет выше нуля — +1 градус.