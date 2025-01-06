Актер Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Российский актёр Юра Борисов, исполнивший роль в фильме «Анора» режиссёра из США Шона Бейкера, не стал обладателем премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана».
Как сообщалось в ходе трансляции церемонии на телеканале CBS, награду в этой номинации получил американский актёр Киран Калкин за свою работу в фильме «Настоящая боль».
Ранее российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонглист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.