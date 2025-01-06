Омские заключенные украсили территории СИЗО и колоний снежными скульптурами

Омские заключенные в рамках ежегодного конкурса по созданию скульптур из снега и льда украсили территории СИЗО и колоний. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Работу над композициями осужденные начали с первых дней декабря. В этом году заключенные трудились над созданием скульптур Деда Мороза, Снегурочки, различных животных и персонажей из мультфильмов, а также главным символом 2025 года — Змеи.
В течение месяца осужденные занимались разработкой проектов, изготовлением каркасов и сборкой снега.
«По окончании конкурса в каждом учреждении лучшие снежные композиции были направлены в отдел воспитательной и социальной работы УФСИН России по Омской области», — рассказали в пресс-службе.
Победителей выберут по представленным фото и видео. Церемония награждения пройдет в среду, 15 января.
Ранее мы сообщали, что в Омске из-за оттепели закрываются катки. На данный момент закрыты уже две площадки.