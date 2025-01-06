Сила паспорта: Казахстан делит 52 место с Гайаной и Таиландом

Стоит отметить, что за несколько дней нового года Казахстан поднялся в мировом рейтинге силы паспорта на одну позицию — по итогам 2024 года наша страна занимала 53 строчку (также 96 баллов). В конце 2023 года Казахстан был на 56 месте рейтинга (91 балл). Тогда для казахстанцев безвизовый режим действовал только в 41 стране, еще в 50 получить визу можно было по прибытии и в 107 требовалась виза.