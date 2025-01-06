Сила паспорта: Казахстан делит 52 место с Гайаной и Таиландом

Рейтинг представлен финансовой консалтинговой компанией Arton Capital. В нем участвуют 193 страны, которые являются членами ООН, а также Ватикан и территории, у которых имеются свои паспорта (Тайвань, Макао, Гонконг, Косово и Палестина) — всего 199 паспортов.
Для определения рейтинга каждого паспорта применяется трехуровневый метод:1. Оценка мобильности (mobility score) включает безвизовый режим (VF или visa-free), визу по прибытии (VOA или visa on arrival), электронное разрешение на въезд (eTA или electronic travel authorization) и электронную визу (eVisa), если она выдана в течение трех дней.2. Учитывается соотношение стран с безвизовым режимом (VF) и теми, где нужна виза по прибытии (VOA).3. Индекс человеческого развития Программы развития ООН 2018 используется в качестве решающего фактора. Этот индекс является значимым показателем восприятия страны за рубежом.
Так, для граждан ОАЭ безвизовый режим действует в 133 странах, еще в 47 визу можно получить по прибытии, и лишь в 18 государствах виза требуется. Вторую строчку рейтинга занимает Испания (179 баллов). На третьем месте со 178 баллами расположились сразу 14 стран: Финляндия, Франция, Германия, Бельгия, Италия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Португалия, Швейцария, Норвегия, Греция и Ирландия.
Последнюю, 95-ю строчку в рейтинге занимает Сирия (40 баллов). Для ее граждан безвизовый режим действует только в 9 странах, еще в 31-й визу можно получить по прибытии и в 158 требуется виза.
Что касается Казахстана, наша страна в этом году занимает 52 строчку рейтинга (96 баллов) вместе с Таиландом и Гайаной (Южная Америка). Граждане РК могут посетить без визы 46 стран, еще в 50 получить визу по прибытии, но в 102 государствах им потребуется виза.
Стоит отметить, что за несколько дней нового года Казахстан поднялся в мировом рейтинге силы паспорта на одну позицию — по итогам 2024 года наша страна занимала 53 строчку (также 96 баллов). В конце 2023 года Казахстан был на 56 месте рейтинга (91 балл). Тогда для казахстанцев безвизовый режим действовал только в 41 стране, еще в 50 получить визу можно было по прибытии и в 107 требовалась виза.
Центральная Азия
Для граждан Узбекистана и Кыргызстана виза не требуется в 32 и 30 странах, соответственно. В 2025 году эти страны занимают 68 строчку рейтинга (78 баллов). Еще в 46 государствах граждане Узбекистана могут получить визу по прибытии, граждане Кыргызстана — в 48. В 120 странах мира для граждан обеих республик требуется виза. Отметим, что 68-ю позицию в мировом рейтинге силы паспорта Кыргызстан и Узбекистан делят с Кубой.
Таджикистан в этом году расположился на 72 месте вместе с Сан-Томе и Принсипи (островное государство в Центральной Африке) — каждой стране присудили по 73 балла. Граждане Таджикистана могут посещать без визы 27 стран, еще в 46 ее можно получить по прибытии, в 125 виза требуется.
Туркменистан занимает 76-ю позицию мирового рейтинга силы паспорта. Для граждан этого государства безвизовый режим действует в 18 странах, еще в 50 визу можно получить по прибытии, в 130 требуется виза. Вместе с Туркменистаном эту строчку рейтинга занимают Сьерра-Леоне, Сенегал, Буркина-Фасо, Того, расположенные в Западной Африке, а также Мозамбик (Юго-Восточная Африка) и Бутан (Южная Азия) — каждой из стран присудили по 68 баллов.
Кавказ
В настоящее время Азербайджан находится на 58-й строчке мирового рейтинга Passport Index (88 баллов). Граждане этого государства могут посещать без визы 38 стран, еще в 50 они могут получить ее по прибытии, в 110 им нужна будет виза.
Армения занимает 62-е место в рейтинге (84 балла): для ее граждан безвизовый режим действует в 37 странах, в 47 можно получить визу по прибытии, в 114 виза требуется.
Граждане Грузии, которая занимает 31-ю позицию в мировом рейтинге силы паспорта (135 баллов), могут посетить без визы 83 страны, еще в 52 они могут получить ее по прибытии, в 63 им потребуется виза.
Восточная Европа
Из всех вышеупомянутых стран ближе всего к Казахстану (52 место) в этом рейтинге расположена Беларусь, которая сейчас занимает 53 место. Для граждан этого государства безвизовый режим действует в 47 странах, в 48 они могут получить ее по прибытии, в 103 виза требуется.
Украина находится на 21 месте в мировом рейтинге силы паспорта (150 баллов), которое она делит с Перу. Граждане Украины могут посетить без визы 98 государств, в 52 они могут получить ее по прибытии, и только в 48 странах им требуется виза.
Российская Федерация занимает 37 место в этом рейтинге (128 баллов), которое она делит вместе с Кирибати (государство в Тихом океане), Турцией и Венесуэлой. Для граждан РФ безвизовый режим действует в 84 государствах, в 44 ее можно получить по прибытии, в 70 странах требуется виза.
Таким образом, среди стран в трех вышеуказанных регионах паспорт Казахстана (52 место или 96 баллов) уступает только паспортам Украины (21 место или 150 баллов), Грузии (31 место или 135 баллов) и РФ (37 место или 128 баллов). Средний по миру показатель свободы передвижения (mobility score) в 2025 году составляет 113 баллов, медианный — 102 балла. По данным Passport Index, население стран, участвующих в этом рейтинге, в настоящее время составляет 7 900 603 150 человек.