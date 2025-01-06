Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Завод им. В. А. Дегтярева, выпускающий пулеметы и иное стрелковое оружие, подал новый иск к Министерству обороны РФ на сумму более 100 млн рублей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО “Завод им. В. А. Дегтярева” к ответчику — Министерству обороны РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейку и приложенные к исковому заявлению документы, определил принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сказано в определении суда о назначении судебного заседания.
Причина подачи иска оборонным предприятием к Минобороны неизвестна. Это уже второй подобный многомиллионный иск. В конце декабря 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал с Министерства обороны Российской Федерации 146 млн рублей задолженности в пользу АО «Завод им. В. А. Дегтярева». Подробности иска неизвестны.
Завод им. В. А. Дегтярева базируется в Коврове Владимирской области. Предприятие занимается выпуском пулеметов, иного стрелкового оружия, РПГ, противотанковых ракет для нужд Министерства обороны РФ. Среди продукции, выпускаемой на предприятии, пулеметы Калашникова ПКМ, пулемет КПВТ, противотанковый гранатомет РПГ-7. Уставный капитал завода составляет 1,7 млрд рублей.