Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления АО “Завод им. В. А. Дегтярева” к ответчику — Министерству обороны РФ о взыскании 100 569 849 рублей 71 копейку и приложенные к исковому заявлению документы, определил принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сказано в определении суда о назначении судебного заседания.