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В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 93% 758 мм рт. ст. +1°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 3 до минус 5 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.