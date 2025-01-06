В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 3 до минус 5 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 7 градусов.
Ветер юго-западный, южный, 5−10 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.