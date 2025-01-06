«Эмилия Перес» получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

На награду в данной номинации также претендовали картины «Всё, что мы представляем как свет», «Я всё еще здесь», «Девушка с иглой», «Семя священного инжира» и «Вермильо». В прошлом году в этой номинации «Золотой глобус» получила французская драма «Анатомия падения».