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«Эмилия Перес» получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

Золотой глобус в качестве лучшего фильма на иностранном языке получил мюзикл французского режиссера Жака Одиара Эмилия Перес . Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал CBS.

На награду в данной номинации также претендовали картины «Всё, что мы представляем как свет», «Я всё еще здесь», «Девушка с иглой», «Семя священного инжира» и «Вермильо». В прошлом году в этой номинации «Золотой глобус» получила французская драма «Анатомия падения».

«Эмилия Перес» также удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана Зои Салданьи.

82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» проходит 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе.

Ранее в этот же день стало известно, что Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. На награду в данной номинации также претендовал российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора».

До этого, 9 декабря 2024 года, стало известно, что российский актер Юрий Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус». Фильм «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Режиссер картины Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер».