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Отключение света произошло в Ленинском районе Иркутска 6 января

Причина отключения света в Иркутске пока не сообщается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 6 января жители Ленинского района в Иркутске остались без света. Частичное отключение электроэнергии произошло в 10:15. Причина сбоя пока не уточняется. О происшествии сообщается в тг-канале «Свет 38».

— Под отключение попала часть домов на улицах 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, Баумана, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Тельмана, — пишут в мессенджере.

Кстати, бригада уже направлена на место происшествия. Ремонтникам предстоит определить и устранить причины отключения. Ориентировочно электроснабжение восстановят в 14:00.