Отключение света произошло в Ленинском районе Иркутска 6 января

Утром 6 января жители Ленинского района в Иркутске остались без света. Частичное отключение электроэнергии произошло в 10:15. Причина сбоя пока не уточняется. О происшествии сообщается в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов на улицах 4-й Советский, 5-й Советский, 6-й Советский, 7-й Советский, 8-й Советский, 9-й Советский, Баумана, Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Тельмана, — пишут в мессенджере.
Кстати, бригада уже направлена на место происшествия. Ремонтникам предстоит определить и устранить причины отключения. Ориентировочно электроснабжение восстановят в 14:00.