Авиакатастрофа в Актау: глава МЧС Азербайджана наградил казахстанских спасателей

Нагрудный знак «За сотрудничество» получили:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
Накануне акимат Мангистауской области тоже награждал участников ликвидации последствий авиакатастрофы.
Государственные награды и благодарственные письма по поручению Токаева вручал аким региона Нурдаулет Килыбай.
Это пожарные-спасатели, работники Скорой помощи, диспетчеры, представители МРЭК, а также специалисты Центра медицины катастроф и судебные эксперты.
Вот что рассказал один из награжденных полицейских.
«Как только самолет упал на землю, в считанные минуты стражи порядка направились к месту происшествия. Услышав крики людей внутри самолета, полицейские совместно со специалистами “Мангистауской региональной электросетевой компании”, начали спасение пассажиров с борта самолета и передавали пострадавших медикам. Обычно мы видели такое только в фильмах, для многих из нас это было шоком».
Один из первых прибывших на место происшествия сотрудник АО «МРЭК» Нуралы Шопанов считает, что любой человек на его месте поступил бы так же.
«Мы были на рабочем месте. Увидев крушение самолета, мы без раздумий побежали на помощь. Даже не задумываясь о том, что самолет может взорваться. Была только мысль, как можно скорее вытащить пострадавших».
Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту было 67 человек, включая экипаж.
Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировано.