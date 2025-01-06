Авиакатастрофа в Актау: глава МЧС Азербайджана наградил казахстанских спасателей

«Как только самолет упал на землю, в считанные минуты стражи порядка направились к месту происшествия. Услышав крики людей внутри самолета, полицейские совместно со специалистами “Мангистауской региональной электросетевой компании”, начали спасение пассажиров с борта самолета и передавали пострадавших медикам. Обычно мы видели такое только в фильмах, для многих из нас это было шоком».