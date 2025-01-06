Спутники показали, как Китай преобразил пустыню

По состоянию на июнь 2024 года Китай лидировал в мире по мощности действующих солнечных электростанций с 386 875 мегаваттами, что составляет около 51% от общемирового показателя, согласно данным Global Solar Power Tracker. На втором месте находятся США с 79 364 мегаваттами (11%), за ними следует Индия с 53 114 мегаваттами (7%).