Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

«Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это не выглядит дружелюбно», — раскритиковал он представительниц религиозной общины. Понтифик подчеркнул, что суровые лица не помогают привлечь людей, а лишь отталкивают их от веры.