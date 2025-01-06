Полпред Артем Жога исполнил новогоднее желание девочки из Челябинской области

В Челябинске полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сделал подарок 11-летней Аделине Альбаевой из Кыштыма. Девочка загадала желание на «Ёлке желаний» — встретиться с хоккеистами любимой команды «Трактор». Ее мечта исполнилась.
— Шарик с мечтой Аделины я снял с 2Ёлки желаний". Мы посмотрели уральское дерби, после чего она сфотографировалась и пообщалась с любимыми хоккеистами, — рассказал Артем Жога.
Аделина приехала на матч вместе с мамой и младшим братом. По словам ее мамы, день стал настоящим праздником для всей семьи. Артем Жога пожелал, чтобы весь 2025 год был для Аделины и ее родных таким же светлым и радостным.