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Полпред Артем Жога исполнил новогоднее желание девочки из Челябинской области

Девочка из Кыштыма встретилась с хоккеистами «Трактора» и побывала на дерби с помощью Жоги.

Источник: тг-канал ЖОГА

В Челябинске полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сделал подарок 11-летней Аделине Альбаевой из Кыштыма. Девочка загадала желание на «Ёлке желаний» — встретиться с хоккеистами любимой команды «Трактор». Ее мечта исполнилась.

— Шарик с мечтой Аделины я снял с 2Ёлки желаний". Мы посмотрели уральское дерби, после чего она сфотографировалась и пообщалась с любимыми хоккеистами, — рассказал Артем Жога.

Аделина приехала на матч вместе с мамой и младшим братом. По словам ее мамы, день стал настоящим праздником для всей семьи. Артем Жога пожелал, чтобы весь 2025 год был для Аделины и ее родных таким же светлым и радостным.