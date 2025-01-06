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Дэми Мур получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция»

Актриса Дэми Мур, сыгравшая в фильме Субстанция , получила награду Золотой глобус за лучшую женскую роль. Трансляцию церемонии награждения ведет телеканал CBS.
Источник: Известия

Помимо нее, на данную награду претендовали актриса Майки Мэдисон, сыгравшая в фильме «Анора», Зендая за роль в фильме «Челленджер», а также Карла София Гаскон, Синтия Эриво и Эми Адамс.

Кроме того, бразильская актриса Фернанда Торрес удостоилась «Золотого глобуса», победив в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» за работу в картине «Я всё еще здесь».

82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» проходит 5 января в Лос-Анджелесе.

Ранее в тот же день сообщалось о том, что актер Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

Также «Золотой глобус» в качестве лучшего фильма на иностранном языке получил мюзикл французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес».