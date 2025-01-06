Дэми Мур получила «Золотой глобус» за роль в фильме «Субстанция»

Помимо нее, на данную награду претендовали актриса Майки Мэдисон, сыгравшая в фильме «Анора», Зендая за роль в фильме «Челленджер», а также Карла София Гаскон, Синтия Эриво и Эми Адамс.
Кроме того, бразильская актриса Фернанда Торрес удостоилась «Золотого глобуса», победив в номинации «Лучшая женская роль в драматическом фильме» за работу в картине «Я всё еще здесь».
82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» проходит 5 января в Лос-Анджелесе.
Ранее в тот же день сообщалось о том, что актер Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.
Также «Золотой глобус» в качестве лучшего фильма на иностранном языке получил мюзикл французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес».